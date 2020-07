Pat Beverley cite le joueur sur lequel il a eu le plus de mal à défendre

Invité du podcast de JJ Redick, Pat Beverley a été invité a désigner l’adversaire qui le faisait le plus gamberger avant un match, celui qu’il redoutait particulièrement d’affronter. Après une longue pause, le spécialiste de la défense des Clippers a donné le nom de Damian Lillard, un meneur qu’il affronte depuis huit ans déjà.

« Je vais dire Dame, c’est lui que je choisirais, » a-t-il déclaré. « Dame est l’une des raisons pour lesquelles je suis retourné à la salle de muscu. J’ai dit à mes gars : « Je dois être plus rapide latéralement. Je n’ai pas l’impression d’aller vite ni de pouvoir suivre le rythme là. Je ne sais pas si je dois perdre du poids, prendre du poids, engager une putain de nouvelle équipe, mais il faut que je sois plus rapide ! Donc maintenant, c’est à vous de jouer les gars ». On a pas mal travaillé là dessus et le meilleur exemple, c’est cette action en isolation la saison dernière. Il a le ballon pour la gagne, mais je fais le stop sur lui. Tous ces efforts juste pour une action ! (rires) ».

Des paniers à 3-points qu’il enfile comme des lay-up

Le 26 novembre 2018, les Clippers l’avaient en effet emporté en Oregon (104-100) après une action défensive décisive de Pat Beverley sur Damian Lillard à 102-100, et les deux lancers derrière pour assurer la victoire.

En début de saison, il y avait aussi eu ce passage dans le money-time qui avait permis à Los Angeles de l’emporter 107-101 devant les Blazers.

Le respect que peut porter un tel défenseur sur un joueur comme Damian Lillard dans une ligue remplie de talents offensifs en dit long sur la capacité de nuisance du meneur de Portland. En plus de sa vitesse d’exécution, Damian Lillard jouit aussi d’une bonne adresse de loin (39.4% de réussite à 3-points en dix tentatives par match) voire de très loin (39.2% de réussite sur ses tirs pris entre 7,50 et 9 mètres !)

« Il est dans un système où on lui permet d’être exactement lui-même afin de pouvoir gagner à un haut niveau. Ses tirs du milieu de terrain, c’est comme des lay-up ou des paniers dans le corner pour moi. La dynamique est vraiment différente quand tu te prépares à affronter un joueur comme lui. Complètement différente ».

Dans la « bulle », Pat Beverley et Damian Lillard se retrouveront le 8 août prochain, et peut-être en playoffs si Portland déloge Memphis de la 8e place et que les Clippers prennent la première aux Lakers…