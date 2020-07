En attendant une offre, Tom Thibodeau dévore des vidéos des Knicks

Ancien assistant de Jeff Van Gundy, Tom Thibodeau pourrait boucler la boucle en devenant le « head coach » des Knicks. Cette semaine, l’ancien technicien des Bulls et des Wolves a passé son second entretien avec la nouvelle direction de la franchise, et le New York Post rapporte que la discussion a duré trois heures ! Stakhanoviste, Thibodeau a sans doute développé son projet, mais il a raccroché sans avoir d’offre concrète.

Résultat, il patiente en regardant des vidéos des Knicks, histoire de mieux cerner les axes de progression et d’étudier le jeu de ses possibles futurs joueurs. Le quotidien newyorkais révèle ainsi que Thibodeau est un fan de Mitchell Robinson, et qu’il compte bien en faire son leader défensif. Dans un podcast avec l’agent et ancien joueur B.J. Armstrong, il assure qu’il est possible de s’adapter à la NBA actuelle, et que c’est justement ce qu’il a appris auprès des plus grands coaches de sa génération : Doc Rivers, Jeff Van Gundy, Mike Krzyzewski, Jim Boeheim…

« Le basket ne reste jamais le même, et il évolue en permanence » rappelle-t-il. « Ce qui fait la différence dépend toujours de ce que vous êtes en tant que joueur et de ce que vous faites bien. Si vous êtes un bon shooteur à 3-points, vous essayez d’obtenir le maximum de tirs possibles. Si vous êtes un bon joueur en pénétration, vous entrez dans la raquette. Quand on a récupéré un joueur comme Jimmy Butler à Minnesota, je savais que nous aurions une grande attaque grâce ses pénétrations et ses prises de décision. »

En clair, contrairement à ce qu’on affirme sur lui, il n’est pas obtus et il s’adapte à ses joueurs et ses forces en présence. « Il s’agit de jouer sur ses points forts et de jouer intelligemment. On veut beaucoup de tirs à 3-points dans les coins. Mais il s’agit de trouver un moyen de créer ces tirs. Il faut découvrir ce que les gens font bien, et trouver un système efficace pour leur donner le maximum de chances de gagner. Ce qui est mal interprété, c’est que de prendre de mauvais tirs, donc à un faible pourcentage, pénalise votre défense. L’important n’est pas de prendre beaucoup de tirs à 3-points, mais de prendre des tirs à haut pourcentage. »

La question est de savoir quels sont les points forts des Knicks, et comment pourra-t-il les exploiter…