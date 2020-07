Jusuf Nurkic a des fourmis dans les jambes

Même si certaines rencontres seront télévisées, les « scrimmages » ne devraient pas être bien emballants. Il s’agira de simples matches d’entraînement, et les coaches se sont entendus pour mettre en place des situations bien précises. Pour autant, pour certains joueurs, il s’agira de matches à ne pas manquer, et notamment pour ceux qui reviennent de blessure, comme c’est le cas de Jusuf Nurkic. Le pivot des Blazers n’a plus foulé un parquet depuis 16 mois !

« Franchement, je veux juste jouer. Je n’ai aucune restriction, et je me sens super bien, et je suis très heureux à l’idée de jouer » a expliqué le Bosnien à NBC Sports. « Je ne sais pas ce qu’ils entendent par ‘scrimmage’. Je pense que ce sera davantage dans un style de présaison. On aura nos maillots, et je ne vois pas pourquoi ils appellent ça un ‘scrimmage’. Ce sera télévisé aussi. Je suis vraiment impatient de jouer. »

Pour Portland, la première sortie est prévue jeudi face aux Pacers, et Terry Stotts est comme son joueur, il prend ça comme un match de présaison. « Il y a trois matches, et on va les aborder chacun de manière un peu différente » prévient le coach de Portland. « Je sais que c’est télévisé mais ce sera intéressant de voir comment chacun les aborde. »

Le but est de réintégrer Nurkic dans le groupe, mais aussi Zach Collins, surtout que les deux devraient débuter sous les panneaux. « Tous ces entraînements sont super pour nous, surtout pour Nurk’ et moi qui revenons et essayons de nous remettre dans le rythme en nous aidant chacun à nous améliorer » poursuit Collins. « Je pense que ce sera bien de jouer contre d’autres joueurs qui ne connaissent pas forcément nos systèmes. A l’entraînement, tout le monde connaît tout le monde, et sait ce que l’autre va faire, et donc ça triche un peu en défense. Donc ça va être très plaisant de jouer face à des gars différents, et ça va clairement nous aider à être prêts pour ces huit matches qu’il faut absolument gagner. »