Pour Reggie Jackson, c’est dommage que les gens ne connaissent pas le vrai Kawhi Leonard

Avant-dernière recrue des Clippers, Reggie Jackson profite de ce mini « training camp » pour mieux s’intégrer dans le groupe, et mieux connaître les personnalités de ses coéquipiers. Proche de Paul George, il peut compter sur l’ancien Pacer pour lui faciliter la tâche, et il a aussi pu découvrir le vrai visage de Kawhi Leonard.

« C’est qui est marrant, c’est que les gens ne savent pas que Kawhi a beaucoup plus de personnalité qu’on ne l’imagine » rapporte l’ancien meneur des Pistons au LA Times. « Je pense qu’il faut être son coéquipier ou un proche pour le savoir. Mais c’est un gars épatant. Il est marrant. Il est ouvert. C’est lui-même, et je ne crois pas que beaucoup de gens l’aient déjà vu tel qu’il est, et c’est dommage pour eux. »

Reggie Jackson raconte ainsi que Kawhi Leonard était l’un des plus actifs pendant la période de confinement, et qu’il se comportait en leader lors des visioconférences. Autre joueur qu’on ne peut pas rater dans le groupe, Pat Beverley évidemment, et là encore, Reggie Jackson découvre le phénomène.

« Nous étions tous en quarantaine, avec l’impossibilité de quitter notre chambre, et à 02h00 du matin, on a tous entendu : « Yooooo ! Yoooo ! » Tout le monde se demandait ce qu’il se passait » raconte Reggie Jackson. « Bev’ était simplement là à hurler à travers les murs, pour voir si tout le monde allait bien. C’était le premier jour, et il allait aux nouvelles. Tout le monde ouvrait sa porte pour donner des nouvelles, et je pense que ça a permis que ces 24 premières heures de confinement se passent mieux car on savait que nos coéquipiers étaient là. »