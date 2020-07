Reggie Jackson, l’habitué des hôtels

Après avoir négocié son départ de Detroit, Reggie Jackson a fait le choix de rejoindre l’armada des Clippers trois semaines avant la suspension de la saison. Le meneur n’a ainsi pu disputer que 9 matchs avec sa nouvelle équipe et n’a pas vraiment eu le temps de chercher une maison ou un appartement où se poser.

La suspension de la saison est d’ailleurs intervenue alors qu’il vivait encore à l’hôtel. Et même s’il a songé à retourner dans le Michigan pour profiter de meilleures installations et même d’un chef qui aurait pu lui concocter ses plats préférés, Reggie Jackson est finalement resté à l’hôtel de longues semaines, sortant seulement pour courir, faire du vélo… ou squatter le terrain extérieur de la propriété de Paul George que ce dernier n’occupait pas.

« Je l’embêtais pour pouvoir y aller et juste pouvoir shooter sur un terrain extérieur de temps en temps, » a-t-il rappelé au LA Times. « Ça a un peu été ma seule façon de travailler le basket. Il n’y avait pas vraiment de règles ou de contraintes, mais ça m’a permis de préserver ma santé mentale ».

Sauna, musique ou méditation pour passer le temps ?

Après avoir voyagé de l’autre côté des États-Unis pour la reprise de la saison, revoilà Reggie Jackson au même point, à l’hôtel ! Une situation qui commence à le lasser mais qu’il accepte au regard des circonstances exceptionnelles.

« Je ne vais pas mentir, je pense que personne n’apprécie ce genre de circonstances, mais je l’ai accepté, » a ajouté Reggie Jackson. « Il faut que je sois là. J’ai tout traversé et suivi les mêmes consignes que tout le monde pour faire quelque chose que j’aime faire, c’est-à-dire jouer au basket. J’aime ça ».

S’il s’ennuie dans sa chambre d’hôtel, Reggie Jackson pourra toujours squatter le sauna transportable importé par son coéquipier Montrezl Harrell, « un avant-gardiste », souligne-t-il, le matériel destiné à la production musicale de Lou Williams, ou tout simplement s’adonner à une nouvelle passion qui lui permet de relativiser : la méditation.

« La méditation m’apporte juste un esprit sain, » a-t-il ajouté à Sports Illustrated. « Je suis en paix quand je suis sur le terrain. Je ne vois pas vraiment les choses comme étant bonnes ou mauvaises, j’accepte simplement les choses telles qu’elles sont. J’écoute simplement le moi intérieur. C’est comme un dialogue avec soi-même, on prend vraiment conscience de l’endroit où l’on se trouve. Je me sens plus calme, je me sens plus éveillé, plus alerte. Je veux continuer à vivre dans cette zone ».