Coupé par Detroit, Reggie Jackson est attendu aux Clippers !

En 15 jours, les Pistons viennent de tourner une page, et même un chapitre de leur histoire récente, puisque après avoir envoyé Andre Drummond aux Cavaliers, ils ont finalement accepté de laisser partir Reggie Jackson. Le meneur de Detroit, qui a multiplié les passages à l’infirmerie, est parvenu à négocier un « buyout », et il sera libre de signer où bon lui semble dans 48 heures.

Selon ESPN, sa prochaine destination est connue et même si les Lakers le courtisaient, il s’agira des Clippers, où Doc Rivers souhaite en faire le meneur de sa « second unit ».

C’est aussi un attaquant de plus pour épauler Lou Williams et Montrezl Harrell en sortie de banc. Reggie Jackson y retrouvera son rôle de joker, comme au Thunder, et ça peut effectivement faire des dégâts dans la conférence Ouest.

Pour Detroit, c’est une reconstruction qui se confirme et Blake Griffin ne va pas reconnaître l’équipe à son retour de blessure à la rentrée prochaine.

LEXIQUE

Buyout : rupture de contrat à l’amiable. Le joueur est libéré de son contrat avec des indemnités de départ qui peuvent atteindre la totalité du reste de son contrat. Le joueur devient alors free agent, et peut signer ailleurs.