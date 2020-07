Draft 2020 : le lycéen Karim Mane confirme son inscription

Parce qu’il est Canadien, et donc considéré comme un joueur international, Karim Mane n’est pas obligé de passer par la case NCAA avant de pouvoir filer en NBA. Âgé de 20 ans, l’arrière s’est donc inscrit dans la Draft 2020 il y a plusieurs semaines, et il vient de confirmer cette inscription en signant avec un agent.

Pourtant courtisé par des universités comme Marquette, Michigan State et Memphis, il a fait grimper sa cote il y a un an au Championnat du monde U19, et selon lui, il a déjà eu des entretiens avec une quinzaine de franchises.

« Je veux remercier toutes les écoles qui m’ont recruté les deux dernières années » a-t-il déclaré à ESPN. « Aujourd’hui, j’ai le privilège d’annoncer au monde que j’ai décidé de poursuivre mes rêves et de rester dans la Draft 2020. « Je suis très confiant dans les retours que j’ai reçus des franchises NBA avec qui je me suis entretenu. Je sais que c’est la meilleure décision pour ma progression et mon potentiel. »

Pour l’instant, son nom apparaît en bas de second tour, mais son profil intrigue et notamment son envergure : 2m13 pour une taille d’1m95. Peut-être a-t-il eu la promesse d’être sélectionné s’il a choisi de maintenir son nom…