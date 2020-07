Les Pelicans connaissent déjà la vie sans Zion Williamson

Absent pour le début de la saison régulière, Zion Williamson va-t-il à nouveau manquer une reprise officielle ? La question se pose depuis ce jeudi et son départ de la « bulle » d’Orlando pour une « urgence médicale familiale ».

Le rookie a prévu de revenir avant la reprise officielle de la saison pour les Pelicans, mais rien n’est encore certain car un retour dans la « bulle » est long. Bien évidemment, c’est un coup dur pour les troupes d’Alvin Gentry, tant l’ancien de Duke avait donné un nouveau souffle à cette équipe depuis janvier.

Son physique, travaillé pendant la coupure, ainsi que son boulot sur de nouvelle facettes de son jeu, faisaient déjà saliver tout le monde.

Onze victoires en seize matches avant son arrivée

S’il faut trouver un espoir pour New Orleans malgré cette mauvaise nouvelle, c’est justement dans la précédente absence de Zion Williamson. En clair, ils sont habitués à jouer sans lui, et avaient même gagné 11 des 16 matches joués avant ses grands débuts, le 22 janvier contre les Spurs.

« Aussi dur que ce soit comme situation, on l’a déjà fait », rappelle Jrue Holiday au site officiel de la franchise. « On était à l’évidence très excité à l’idée de l’avoir avec nous sur le parquet. Mais ce n’est pas nouveau pour nous, on en a déjà parlé entre nous. La saison a été folle, donc c’est un obstacle de plus à franchir. C’est la même approche, on doit faire le travail. Comme ça, quand Zion reviendra, il sera parfaitement intégré, comme la dernière fois. »

La meilleure nouvelle serait bien sûr d’avoir Zion Williamson en tenue pour le premier match, le 30 juillet contre Utah. Si ne c’est pas le cas, alors Jrue Holiday, Brandon Ingram ou encore Lonzo Ball devront monter d’un cran.

« Dans des moments très difficiles, c’est aux joueurs d’être encore meilleurs », annonce Alvin Gentry. « On a une équipe dense. Des joueurs vont se montrer, vont élever leur niveau de jeu. »

En conclusion, Nicolo Melli estime lui que les Pelicans ont « plutôt bien géré » l’adversité durant la saison. « On a toutes les qualités pour que cela se passe bien. »

Avec seulement 3.5 victoires de retard sur les Grizzlies et un calendrier plutôt favorable, les coéquipiers de Zion Williamson ont des chances d’accrocher les playoffs. Mais clairement, sans leur rookie, les probabilités diminuent.