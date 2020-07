James Harden déjà très en forme

Enfin arrivé à Disney World après avoir pris du retard suite à un « problème familial », James Harden a retrouvé les parquets ce jeudi pour un premier entraînement. Visiblement, le MVP 2018 a bien travaillé durant les quatre mois de coupure puisque Ben McLemore a vu le « bon vieux James ».

« Il a l’air bien », remarque Mike D’Antoni. « Il était rouillé trente secondes. Ensuite, il était de retour. Je pensais qu’il fallait le faire monter en température, mais il a été capable de le faire avant. Je n’ai pas vu de différence. S’il a mal quelque part ou autre ce vendredi, on ralentira. Mais pour l’instant, il est à fond et il a l’air d’être prêt. »

Pour les Rockets, c’est une excellente nouvelle d’avoir le meilleur marqueur de la ligue (34.4 points de moyenne) dans cette forme. Il ne manque plus que Russell Westbrook, touché par le Covid-19 récemment.

« Le monde sait très bien que j’adore jouer au basket », livre de son côté James Harden. « Je suis un compétiteur, donc là, pendant les entraînements, on s’est cherché, on s’est poussé les uns les autres. J’ai fait du trashtalking comme d’habitude pour motiver les gars. Quand Westbrook sera de retour, que l’effectif sera au complet et en bonne santé, on pourra se battre contre n’importe qui. »

Surtout que l’avantage du terrain a disparu dans la « bulle » de Disney World.

« Il n’y a pas de fans donc c’est vous contre nous et il va falloir trouver des solutions », continue le MVP 2018. « Que vous soyez le 4e, 5e ou 6e de la conférence, ça n’a pas d’importance. Pour nous, il s’agit d’être en forme, d’être certain que notre attaque et notre défense fonctionnent pour être tous sur la même longueur d’onde. »