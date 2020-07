Michael Beasley ne reviendra pas aux Nets

Testé positif au Covid-19 à l’intérieur de la « bulle », Michael Beasley a été renvoyé chez lui, et il ne reviendra pas.

C’est ce qu’annonce The Athletic, et ce n’est pas une surprise puisque l’ancien ailier du Heat doit observer une période de quarantaine de 14 jours de son côté, puis suivre une procédure très stricte avec de nombreux tests avant de revenir à Disney World.

À Brooklyn, on n’a pas le temps d’attendre, et les dirigeants vont le remplacer par une nouvelle recrue. Passé par l’équipe, et déjà sur place, Justin Anderson semble la meilleure solution pour le remplacer. L’ancien joueur des Sixers avait été initialement signé pour remplacer Wilson Chandler, mais il est toujours en quarantaine dans un hôtel d’Orlando et il resterait des détails à régler sur son contrat.

« Je suis arrivé dimanche à Orlando pour suivre le protocole » a-t-il expliqué mercredi au New York Post. « J’ai déjà eu un test négatif, et j’attends les résultats du suivant. C’est un protocole très strict, mais ça vaut le coup car il s’agit d’être certain que la bulle est saine et en sécurité« .