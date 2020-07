Après avoir milité pour l’ouverture d’un centre de vote au « Capital One Arena », l’arène des Wizards et des Mystics, Ian Mahinmi s’est expliqué sur son choix de mettre le terme « Vote » au dos de son maillot, afin de continuer à sensibiliser les citoyens sur la nécessité de participer au débat politique en s’exprimant dans les urnes.

« Au départ, je voulais mettre « Vote locally » (votez localement), car je crois au vote local, » a-t-il déclaré. « Je pense presque que ça a plus d’impact sur votre vie que les élections présidentielles. C’était mon message. Je crois que dans le système dans lequel nous vivons, c’est la façon la plus précise de demander le changement, donc je voulais faire passer ce message et j’apprécie l’opportunité de pouvoir le faire ».

Ian Mahinmi a ainsi martelé l’importance du vote local via ses réseaux sociaux alors que des élections locales se tenaient la semaine dernière au Texas, où il a gardé ses attaches entre San Antonio et Dallas.

« Pour moi, Black Lives Matter est l’essence même de l’amour-propre »

Il s’est également exprimé sur le slogan « Black Lives Matter » (« les vies noires comptent ») qu’il n’a donc pas choisi. L’occasion de rappeler qu’il soutient le mouvement renforcé par les récentes bavures policières envers la communauté noire. Le pivot souhaiterait toutefois en faire ressortir un message davantage positif.

« Les vies des noirs m’importent, » a-t-il repris. « Tout d’abord, c’est un dialogue que vous avez avec vous-même. Assurez-vous que vous vous aimez, que vous vous estimez, que vous élevez votre communauté, que vous aimez vos frères et sœurs, que vous vous souciez d’eux. Je veux m’adresser aux médias qui changent parfois le récit et nous donnent l’impression de quémander l’attention d’un petit pourcentage de la population qui ne nous reconnaîtra jamais. Ce n’est pas le cas. Pour moi, Black Lives Matter est l’essence même de l’amour-propre, de l’autodétermination et de l’élévation de votre communauté ».

Aux Wizards, l’Allemand Moritz Wagner a également choisi le terme « Vote ». « Venant d’Europe, je trouve que peu de gens participent à la politique ici aux États-Unis », a-t-il pour sa part constaté.