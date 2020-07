Le meilleur coach de G-League rejoint Kaunas

Elu meilleur coach de l’année en G-League, Martin Schiller va quitter les Salt Lake City Stars pour prendre les rênes du Zalgiris Kaunas, l’une des très bonnes équipes européennes. La tâche de l’Autrichien sera de taille puisqu’il va prendre la suite de Sarunas Jasikevicius, parti au FC Barcelone.

A 38 ans, Schiller avait mené les Stars au meilleur bilan de la G-League avec 30 victoires pour 12 défaites, avant l’arrêt définitif de la saison. Avant cela, il avait essentiellement travaillé en Allemagne, de 2010 à 2017 avec les Artland Dragons puis le MHP Riesen Ludwigsburg. Depuis 2015, il est aussi assistant de l’équipe nationale.

Depuis la création de la G-league (anciennement D-League) et du trophée de Coach Of The Year, certains ont parfaitement réussi la transition avec le plus haut niveau. On pense à Nick Nurse bien sûr, mais aussi à Mike Miller ou encore Quin Snyder. L’actuel coach du Jazz avait d’ailleurs effectué un passage au CSKA Moscou comme assistant d’Ettore Messina, avant de revenir en NBA comme assistant des Hawks puis coach de Utah.