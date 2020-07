Kyle Lowry, leader par l’exemple

« C’est clairement l’équipe de Kyle. Son facteur « attention » envers les autres est très élevé, son intelligence aussi. Nous sommes entre de bonnes mains avec lui comme leader de cette équipe. On parle souvent de leader par l’exemple, une expression probablement trop utilisée, mais quand un homme se comporte comme lui, c’est exactement ça. Il va aussi dire à ces gars : « Prenez ces choses au sérieux, soyons intelligents et faisons-le », et je pense que ça fait certainement écho au reste de l’équipe ».

Nick Nurse peut être fier de son meneur de jeu qui joue le rôle de locomotive auprès de tout un groupe depuis l’arrivée des Raptors en Floride. Kyle Lowry fait en sorte d’insuffler un état d’esprit positif au reste de l’équipe, à commencer par sa vision et son sérieux au sujet des conditions sanitaires.

« Les protocoles sont incroyables, a déclaré Kyle Lowry. Je pense que nos protocoles, nos mesures de santé et de sécurité ont été de premier ordre. Je pense que ce truc fonctionnera parfaitement. La ligue et l’association des joueurs ont fait un travail phénoménal pour s’assurer que nous faisons tout notre possible pour rester en bonne santé, en sécurité et dans un environnement où nous pouvons réussir, faire notre travail à un haut niveau ».

Presque comme à Rio en 2016

Toujours positif, le meneur de jeu a comparé la situation à son expérience vécue lors des Jeux Olympiques de 2016 avec Team USA, lorsque l’équipe avait fait le choix de rester sur un bateau de croisière, à l’extérieur du camp olympique.

« Cette expérience a été plutôt géniale, d’être avec ces gars, ça m’a en quelque sorte préparé à ce type de vie, a-t-il ajouté. Vivre sur un bateau, dans une pièce plus petite et ne pas avoir autant de commodités, ce temps m’a vraiment préparé à ça ».

Alors que les Raptors, premiers à avoir fait le voyage, pourraient vivre près de quatre mois à Disney World au total, le discours général de Kyle Lowry se veut positif. Les conditions sont globalement bonnes et tout est réuni pour que les joueurs puissent à nouveau s’adonner à leur passion.

« Je le vis bien, a assuré Kyle Lowry sur CBC. Je suis en bonne santé, ma famille va bien, je peux jouer au basket, je ne peux pas vraiment me plaindre. Je reçois des repas et je suis heureux. Je suis capable de faire mon travail et de subvenir aux besoins de ma famille, de sortir, de divertir et d’essayer de redonner de l’enthousiasme au monde grâce à nos capacités de basketteur ».

Même séparé de ses deux fils, Kyle Lowry assure que la technologie aide à réduire la distance après avoir passé quatre mois à leurs côtés : « Ils comprennent que leur père doit aller travailler. Comme pour Zoom, FaceTime a tout changé, faisant en sorte que je puisse parler à mes enfants tous les jours. Ils peuvent m’appeler pour parler, c’est en quelque sorte interactif ».

Ne reste plus qu’à retrouver la même cohésion sur le terrain pour que l’expérience du champion en titre dans la « bulle » soit la plus longue possible.