MLB : Bradley Beal s’associe à Jennifer Lopez et Alex Rodriguez pour le rachat des Mets

Les New York Mets sont à vendre depuis plusieurs mois et un groupe d’investisseurs emmené par Alex Rodriguez et Jennifer Lopez a déjà mis sur la table une offre de 1.7 milliard de dollars ! Face à eux, le milliardaire Steve Cohen qui propose 2 milliards de dollars à Jeff Wilpon, le patron de la franchise. La famille de ce dernier préfère vendre au couple Lopez/Rodriguez s’ils parviennent à se rapprocher de l’offre concurrente.

Ce serait en bonne voie puisque ESPN rapporte que plusieurs sportifs de renom ont décidé de s’associer à eux.

On trouve ainsi l’ancien linebacker Brian Urlacher, le champion NFL Travis Kelce et DeMarco Murray, mais aussi Bradley Beal et Mason Plumlee !

« On ne pouvait pas être plus heureux que d’avoir de telles personnalités de qualité comme partenaires » ont réagi la chanteuse et l’ancienne star des Yankees. Il faut savoir que le couple met de sa poche 300 millions de dollars, et ça représente plus de 30% de leur fortune personnelle.