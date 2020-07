Malgré la pause de la saison, Jordan Clarkson se sent plus intégré que jamais à Utah

Si le Jazz se prépare à la vie sans Bojan Bogdanovic, Jordan Clarkson va avoir un grand rôle à jouer pour Utah.

Récupéré fin décembre (contre Dante Exum et deux choix de Draft au second tour) afin d’apporter du peps offensif en sortie de banc, l’ancien des Lakers et des Cavaliers s’était plutôt bien glissé dans ce rôle, tournant ainsi à 15.6 points de moyenne, à 48% de réussite dont 37% à 3-points, en 25 minutes de jeu.

« J’ai été parachuté au milieu de ce groupe en mouvement et ils m’ont accueilli à bras ouverts », a-t-il ainsi expliqué. « Nous avons gardé le contact tout au long de l’année, en continuant de construire tout ça. »

Un petit groupe de joueurs d’Utah s’entraînait à Los Angeles

Jordan Clarkson a fait plus que garder le contact par téléphone ou visioconférence, il a ainsi fait partie d’un groupe, avec Donovan Mitchell, Royce O’Neale, Rayjon Tucker ou Miye Oni, réuni à Los Angeles pour s’entraîner avant la reprise de la saison. Le 17 juin, une vidéo avait même été postée sur les réseaux sociaux, mais comme la NBA avait interdit ces réunions collectives, l’arrière préfère minimiser ces séances.

« Nous étions surtout assis à la maison, nous n’allions pas vraiment au gymnase », assure-t-il. « J’avais toujours accès à un gymnase, mais beaucoup d’entre nous ne voyaient pas d’autres gars, et ne pouvaient rien faire. »

En tout cas, si la NBA avait interdit les entraînements collectifs, elle n’a sanctionné personne, même si c’est un secret de Polichinelle qu’énormément des joueurs se sont retrouvés en secret durant la pause.

Pour Jordan Clarkson, ces moments ont en tout cas été précieux, vu qu’il avait rejoint l’équipe depuis peu.

« Le simple fait d’aller jouer au basket, de pouvoir pratiquer le sport que nous aimons, c’était génial. On travaillait, on communiquait, on essayait juste de se préparer pour cette période, en sachant que la saison de la NBA allait bientôt reprendre, » conclut-il, en ajoutant qu’avec la blessure de Bojan Bogdanovic, il s’agit pour lui « de faire ce que l’entraîneur me demande de faire. Être titulaire, remplaçant, peu importe, je me sens prêt. »