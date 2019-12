Jordan Clarkson a déjà conquis le Jazz

Il avait déjà annoncé la couleur lors de son premier match avec 9 points et 12 tirs, mais Jordan Clarkson est monté d’un cran depuis deux rencontres. En effet, avec 19.5 points de moyenne à 7/13 au shoot à chaque fois et aucun ballon perdu, le nouveau joueur du Jazz prouve qu’il peut faire énormément de bien au banc de sa nouvelle équipe.

Rappelons qu’avant son arrivée, les remplaçants du Jazz n’inscrivaient que 26.7 points par match… Mais Donovan Mitchell met également l’accent sur un autre secteur du jeu.

« Il est là où l’attendait depuis trois matches », se réjouit l’arrière dans le Deseret News. « Et il est encore en apprentissage et il est très bon. Ce n’est pas facile pourtant. Il parle, il attaque le cercle, il va au rebond. Il est capable de s’occuper de Derrick Rose ou de suivre les shooteurs. Son intensité défensive va nous aider. »

Il est vrai que l’ancien des Lakers s’est bien adapté à la défense du Jazz. Il ne semble pas perdu. « J’essaie d’apprendre chaque jour », déclare-t-il après la victoire contre Detroit où il a marqué 20 points. « Lors des entraînements, je suis attentif, tout le monde me parle. J’essaie d’accumuler les informations le plus vite possible. »

Mais c’est bien évidemment en attaque qu’il est le plus efficace et le plus tranchant. Exemple : les Pistons sont revenus à sept points en troisième quart-temps. Il entre en jeu, et sur sa première possession, il prend un écran de Rudy Gobert et shoote sur la tête de Langston Galloway à 3-pts. « C’est une des choses qu’il est capable de faire, on le sait », déclare Quin Snyder, qui n’hésite pas à donner des responsabilités à sa recrue. « Il choisit bien ses positions aussi. Voilà ce qu’il peut apporter. »

Pour l’instant, la greffe prend plutôt bien avec, après trois matches, 16 points de moyenne pour Jordan Clarkson et surtout trois succès pour le Jazz. Sixième à l’Ouest, le Jazz reste sur huit victoires en neuf matches.