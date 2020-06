Les Lakers s’entraîneraient dans une réplique du Staples Center

Les plus jeunes ne connaissent sans doute pas cette marque : LA Gear. A la fin des années 80 et au début des années 90, cette marque de chaussures s’est faite un nom en signant avec Michael Jackson en personne, puis Hakeem Olajuwon et Karl Malone. Insuffisant pour lutter avec Nike, adidas ou Converse, mais on la retrouvera aux pieds de Ron Artest au milieu des années 2000, et son patron, Steve Jackson, a amassé des millions de dollars de bénéfices, notamment en lançant ensuite la marque Skechers.

De quoi s’offrir la maison de ses rêves à Los Angeles, et surtout la salle de sports de ses rêves : une réplique du Staples Center, avec carrément les bannières au plafond et le parquet des Lakers au sol. On y trouve même un morceau du parquet du Forum d’Inglewood, signé par Kareem Abdul-Jabbar, Magic Johnson et Kobe Bryant ! L’été, c’est là-bas que les clients de l’ancien agent Arn Tellem s’entraînaient, et il arrive même que des équipes en déplacement à Los Angeles y effectuent leur shootaround pour éviter les embouteillages. Aujourd’hui, il se murmure que les Lakers s’y entraînent en ce moment.

Nos confrères de The Athletic l’avaient évoqué il y a quelques semaines, sans donner de lieu précis, et c’est J.J. Redick qui relance la rumeur dans le podcast de Bill Simmons. Notre confrère lui demande s’il a entendu parler de cette rumeur sur les Lakers qui s’entraîneraient dans la maison d’un riche propriétaire.

« A propos des Lakers, j’ai entendu parler de choses similaires. Evidemment, rien n’a été posté sur les réseaux sociaux pour le prouver, mais il y a un gars, je crois que sa maison est à Bel Air, qui possède une réplique du Staples Center sur son terrain » confirme l’arrière-shooteur des Pelicans. « C’est un vrai terrain avec une salle de muscu’, des vestiaires, un sauna, et tout ce que vous voulez. Je m’y suis déjà entraîné. Mon hypothèse, c’est qu’ils s’entraînent là-bas, et ça aurait du sens. »

Cette semaine, on a aussi aperçu des photos de LeBron James et Ben Simmons qui effectuent des matches ensemble, sous les yeux de l’agent Rich Paul. Selon le New York Times, la NBA n’a pas prévu de les sanctionner même si ce type de rassemblement est interdit.