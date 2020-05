En respectant les consignes sanitaires, les Lakers et les Clippers ont organisé des entraînements privés

Les centres d’entraînement sont de nouveau ouverts depuis quelques jours, mais du côté de Los Angeles, on essaie de gagner encore plus de temps et de se préparer au mieux pour une éventuelle reprise de la saison et des playoffs.



En effet, Shams Charania, de The Athletic explique que LeBron James a organisé des sessions d’entraînement avec un ou deux coéquipiers, dans un endroit privé, ces dernières semaines. Et il n’est pas le seul puisque certains joueurs des Clippers font de même.

Les joueurs concernés auraient respecté les consignes de sécurité sanitaires. Testés, ils auraient appliqué les distanciations physiques pendant les entraînements.

Néanmoins, on sait que la ligue a interdit les activités de groupe. De plus, ces petites sessions de travail seraient contre les règles en vigueur actuellement en Californie. Le confinement demeure instauré dans cet État, sauf pour exercer son activité professionnelle. Des entraînements dans un lieu privé ne rentrent pas dans cette définition.

Malgré tout, la NBA n’a pas annoncé de sanction pour punir les joueurs en cas de violation des règles. Ainsi, LeBron James, ses coéquipiers des Lakers et les joueurs des Clippers ne devraient pas être sanctionnés.