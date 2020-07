Le Jazz se prépare à la vie sans Bojan Bogdanovic

Parmi les gros coups de l’été dernier, Bojan Bogdanovic devait contribuer à faire évoluer le Jazz de poil à gratter à un candidat potentiel pour le titre. Deuxième meilleur scoreur de l’équipe, l’ailier avait réussi sa transition d’Indiana à Salt Lake City au point de réaliser sa meilleure saison individuelle.

Mais une blessure au poignet contractée en janvier l’a contraint à passer sur le billard en mai dernier, après avoir donc dû jouer malgré la douleur pendant deux mois. Résultat, le Croate va manquer la fin de saison en Floride.

Ne pas se tromper dans les choix alternatifs

Une absence que Quin Snyder va devoir gérer en faisant notamment appel à Royce O’Neale, Georges Niang (qui se remet actuellement d’une blessure à la cheville gauche) voire Joe Ingles, même si l’idée n’est pas de chambouler « l’équilibre », qui a fait d’Utah la quatrième meilleure équipe de l’Ouest après 64 matchs de saison régulière.

« Le fait de ne pas avoir Bojan va nous forcer à ajuster notre façon de jouer, notre style, » a reconnu Royce O’Neale. « Coach Quin s’adapte de manière à nous aider à jouer plus librement tout en faisant que l’ensemble reste très structuré, sur la façon dont il veut qu’on joue ».

Car le profil de Bojan Bogdanovic est bien spécifique, tout comme l’étaient certains systèmes qui étaient mis en place pour lui. Pour Joe Ingles, le Jazz devra compenser en effectuant les bons changements.

« On va devoir faire des ajustements parmi nos systèmes, » a souligné l’Australien. « Certaines choses qu’on appelait pour lui, on peut les attribuer à d’autres joueurs de notre équipe. On aura aussi quelqu’un comme Mike (Conley) qui va avoir le ballon davantage et pourra faire ce qu’il a fait toute sa carrière ».