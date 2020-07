Mike D’Antoni pressé de voir arriver James Harden et Russell Westbrook

Les Rockets ne sont pas arrivés à Orlando au complet. On sait que plusieurs joueurs ne sont pas encore arrivés dans la « bulle ». Et pas des moindres puisque James Harden et Russell Westbrook manquent ainsi à l’appel.

Mike D’Antoni n’a aucune idée du calendrier des deux MVP, qui devront observer une quarantaine de deux jours et surtout obtenir deux tests négatifs au Covid-19 de suite avant de retrouver leurs coéquipiers.

« Je les espère avec nous le plus vite possible, dans deux, trois ou quatre jours », commente le coach des Rockets au Houston Chronicle. « Ce n’est l’affaire, je pense, que de quelques jours. Je n’ai pas le contrôle là-dessus. Ils vont à l’évidence manquer quelques entraînements, ce n’est pas l’idéal. Mais ça va aller. »

En attendant de pouvoir compter sur ses deux meilleurs joueurs, Mike D’Antoni est déjà satisfait de la forme physique de ces troupes. Un bon point alors qu’il va également falloir surveiller la forme mentale des joueurs, qui sont plongés dans une situation unique, isolés du monde extérieur.

« Chaque jour, on va devoir adapter nos entraînements aux sensations des joueurs », annonce le coach. « Le plus important, ce sont leurs sensations, mentalement. Pour l’instant, ils sont bien. L’enthousiasme est bien présent. On va essayer que ça continue. Quant aux physiques, on évalue les joueurs. Mais pour le moment, de ce que j’ai vu, ils ont bien travaillé. »