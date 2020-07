Le Thunder veut rattraper le temps perdu

Productives mais pas vraiment intenses. Tel a été le constat dressé par Billy Donovan après les deux premières séances d’entraînement du Thunder au sein de la « bulle » d’Orlando.

Le coach d’Oklahoma City sait que le processus qui permettra à ses joueurs de retrouver leur meilleur niveau, individuel et collectif, peut être long et il ne veut plus perdre de temps alors que son équipe disputera son premier « scrimmage » dans 11 jours face aux Celtics.

« Nos gars ont fait un entraînement très dur hier (vendredi), mais dans l’ensemble, c’était vraiment bâclé, » a-t-il lancé à Sports Illustrated. « Je pense que nous avons beaucoup d’ajustements à faire des deux côtés du terrain pour revenir au niveau où nous étions. Ce sera le cas pour tout le monde, essayer de trouver la manière de jouer de l’équipe, l’identité à laquelle elle veut ressembler, et je pense que c’est un processus quotidien ».

« On ne peut pas avoir des jours où on ne s’améliore pas »

Oklahoma City avait réalisé une très belle campagne jusqu’au soir du 11 mars pour la réception du Jazz avec la quatrième place de la conférence Ouest en ligne de mire en cas de victoire. La tâche s’annonce donc de grande ampleur pour Billy Donovan qui veut désormais voir monter son équipe en puissance chaque jour.

« Nous devons juste nous assurer que chaque jour est précieux. On ne peut pas avoir des jours où on ne s’améliore pas et où on ne revient pas aux choses qui ont fait de nous une très bonne équipe en février et mars », a-t-il conclu.