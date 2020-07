L’expérience des playoffs de J.J. Barea va être précieuse pour les Mavs

Pour Dallas comme pour tous les autres participants à cette fin de saison régulière, l’environnement de cette fin d’exercice 2019-2020 sera unique en son genre. Pour autant, l’expérience des playoffs et des grands rendez-vous ne sera pas à négliger.

Sur ce point les Mavs ne font pas partie des groupes les plus dotés, puisque leurs deux joueurs majeurs, Luka Doncic et Kristaps Porzingis, n’ont encore jamais disputé un match de playoffs NBA.

Le seul joueur de l’effectif à plus de 30 matchs de playoffs au compteur

Voilà pourquoi la présence de J.J. Barea, seul joueur à avoir dépassé les 30 matchs de playoffs en carrière (49) mais aussi celles de Delon Wright (28 matchs), Boban Marjanovic (18), Seth Curry (16) ou encore Tim Hardaway Jr (15) seront plus que précieuses pour Rick Carlisle.

« Ils vont être extrêmement importants, a confié le coach des Mavs. Nous sommes une jeune équipe qui a acquis une expérience assez importante ces deux dernières années. Cette année, en particulier, a été importante parce que KP a été dans le coup. Luka et KP ont participé à de nombreuses compétitions européennes et internationales, ce qui est très important. Ce n’est donc pas comme s’ils n’avaient pas vécu certaines situations de haut niveau. Mais ça va être très important d’avoir un gars comme J.J., qui est l’un des leaders de l’équipe dans les vestiaires et sur le terrain. Il peut brosser le tableau de ce dans quoi on va s’engager ».

Champion NBA avec les Mavs en 2011, JJ Barea s’était montré plutôt confiant avant la suspension de la saison sur l’adaptation au style de jeu en playoffs de Luka Doncic et Kristaps Porzingis. « Ils vont s’en sortir, avait-il glissé. Les playoffs sont différents. Mais ils vont vite s’en rendre compte. Ils vont apprendre des coups de sifflet et du jeu physique. Ça viendra avec l’expérience, sans aucun doute. Mais ça aide quand vous êtes de grands joueurs comme eux. »

Actuellement 7e à l’Ouest, Dallas aura pour objectif de grappiller quelques places lors des 8 derniers matchs de saison régulière, lorgnant notamment sur OKC et Houston, 5e et 6e avec le même nombre de victoires que les Mavs (40), avant de penser aux playoffs.