LA Lakers : un premier entraînement sans Danny Green, ni Dwight Howard

A l’exception d’Avery Bradley, les Lakers sont au complet à Orlando, mais pas forcément sur le terrain. Le LA Times révèle ainsi que Danny Green et Dwight Howard manquaient à l’appel pour la séance de samedi. Il s’agissait du premier entraînement collectif des leaders de la conférence Ouest.

Les deux absents sont en bonne santé, et pourtant ils n’étaient pas sur le terrain… Pour Green, il y aurait eu un problème lors du test quotidien au Covid-19, et par précaution, on lui a demandé de ne pas s’entraîner.

Pour Howard, c’est différent. Comme il n’a rejoint l’équipe qu’au dernier moment, en provenance d’Atlanta, sa quarantaine dans la « bulle » est plus longue, et il doit encore effectuer un test pour rejoindre ses coéquipiers. Selon le quotidien, ce sera effectif ce dimanche, et les deux devraient être en tenue pour la deuxième séance.

Pour Frank Vogel, ce léger contretemps reste mineur puisque la reprise est progressive. « On a encore beaucoup de temps, et on doit faire preuve d’intelligence. La semaine dernière, nous avons fait du travail de un-contre-un et les gars semblaient dans une forme correcte. Pour moi, ils shootent depuis des mois, sans exercices avec contact, et on souhaite qu’ils se réhabituent physiquement à jouer avec contact. »