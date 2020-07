Steve Kerr va rester prudent avec Stephen Curry

Stephen Curry a fêté ses 32 ans trois jours après la suspension de la saison, le coup de grâce au cours d’une saison des plus chaotiques pour la franchise d’Oakland, marquée par une fracture de la main du meneur.

Non qualifiés pour la fin de saison régulière et les playoffs à Orlando, les Warriors ne joueront donc pas un seul match à enjeu avant le début de la saison 2020-2021. Et même à ce moment là, Golden State devra œuvrer avec précaution, notamment concernant Steph Curry que Steve Kerr envisage de ménager davantage, par rapport à son âge et la période d’inactivité de son joueur star.

« A présent, il en est au stade où il était au top de ses capacités ces deux dernières années, a glissé le coach des Warriors. C’est à nous d’essayer de gérer ses minutes. Nous avons toujours été très chanceux. Nous avons pu le faire grâce au talent de notre équipe. Nous n’avons jamais vraiment poussé Steph à fond. Mais nous n’avons plus autant de profondeur qu’avant. C’est à nous, en tant qu’entraîneurs, de veiller à ce qu’il se repose chaque soir et à ce qu’il ne soit pas épuisé ».

Pas de bulle, quoi qu’il arrive ?

Les Warriors pourraient intégrer la deuxième bulle si celle-ci venait à voir le jour du côté de Chicago, mais Steph Curry ne voit pas cette perspective d’un très bon œil en ce qui le concerne. Comme l’a confirmé Steve Kerr : « Si on va à Chicago, c’est purement pour le développement (des jeunes joueurs) ».

« Au bout du compte, il me serait difficile de jouer à des matches sans enjeu, ça paraît assez évident, a confirmé Steph Curry. Mais en ce qui concerne les jeunes qui essaient de manger du basket autant que possible, pour les huit dernières équipes, avec une pause potentielle de huit ou neuf mois, je pense que c’est bien. Évidemment, la sécurité est la priorité. Donc s’ils peuvent répondre à ces questions, alors nous verrons ce qu’il se passera ».