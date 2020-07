Comme LeBron James, Jaylen Brown s’est mis dans sa « bulle »

Toutes les équipes, mais pas tous les joueurs encore, sont désormais entrées dans la « bulle » d’Orlando. Chacun des basketteurs va donc vivre plusieurs semaines dans l’œil du cyclone, en espérant que la saison aille bien à son terme.



Enfermés à Disney World, les joueurs vont vivre une expérience unique dans une vie et une carrière.

« C’est une expérience très intéressante », analyse Jaylen Brown à NBC Sports. « Franchement, je ne vais pas me plaindre, pas même un peu. Je viens d’un milieu modeste, comme tout le monde. Certes, on n’est pas habitué à ça, mais ça va aller. »

L’ailier de Boston a décidé d’aller encore plus loin, en se coupant des réseaux sociaux, comme LeBron James le faisait à l’époque de Miami en se mettant en mode « Zero Dark Thirty-6 » pour les playoffs, mettant son téléphone de côté pour préférer la compagnie des livres.

Brown, lui, veut en profiter pour nouer des contacts avec les acteurs de la ligue. « J’essaie de trouver une routine, de ne pas être sur le réseaux sociaux. J’ai désactivé mon compte Instagram. Non pas parce que je le vois comme un divertissement, mais tant que je n’ai pas installé de routine, je ne veux pas prendre de mauvaises habitudes. On n’est pas là par hasard. Je veux m’instruire, passer du temps à faire des recherches, parler avec mes coéquipiers ou d’autres personnes de la NBA et sortir un peu nos esprits du basket. Ici, on n’a rien d’autre que du temps. Donc je vais me rendre disponible pour quiconque a des questions à poser ou veut discuter. »