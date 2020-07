Les premières équipes à l’entraînement dans la « bulle »

Alors que toutes les équipes sont désormais dans la « bulle », même si certains joueurs arriveront un peu plus tard, les premières équipes à avoir intégré Disney World ont ainsi eu le droit de s’entraîner.

Ceux qui sont arrivées le 7 juillet (Orlando, Brooklyn, Utah, Washington, Phoenix et Denver) ont ainsi fini leur quarantaine de deux jours, et les joueurs ainsi que le staff qui ont connu deux tests négatifs ont pu commencer à s’entraîner, même si les Nuggets ont préféré attendre vendredi pour le faire.

C’est le Magic qui a pu le premier découvrir les installations d’entraînement et regoûter au cinq-contre-cinq.

« C’est génial d’être de retour après quatre mois. Ça nous a tous manqué » a expliqué Nikola Vucevic dans la foulée, ce que confirme Jacque Vaughn, le coach des Nets. « Ça fait juste du bien de retrouver le terrain. Je pense que c’était la chose la plus exaltante. On a un peu de travail physique à faire. On n’a pas voulu y aller trop fort après la quarantaine, on voulait que les gars courent un peu partout et qu’ils sentent à nouveau la balle. »

« Je pense vraiment que la NBA a fait du mieux qu’elle pouvait. Et une fois qu’on aura commencé à jouer, on ne pensera plus aux petites choses »

Quant aux plaintes des basketteurs, notamment sur la nourriture, qui ressemblait aux plateaux distribués par les compagnies aériennes dans les avions lorsque les joueurs étaient isolés dans leur chambre, elles vont sans doute cesser lorsque les joueurs pourront se rendre dans les restaurants de leurs hôtels.

« Pour l’essentiel, tout s’est bien passé à mon avis », relativise d’ailleurs Joe Harris. « Ils ont fait du bon travail en prenant soin de nous et en s’assurant de nous accueillir du mieux possible dans tous les domaines. »

« Nous devons en tirer le meilleur parti », conclut Nikola Vucevic. « Vous savez, c’est notre travail. Nous allons essayer d’en tirer le meilleur parti. Je pense vraiment que la NBA a fait du mieux qu’elle pouvait pour que cela soit au mieux pour nous. Et une fois qu’on aura commencé à jouer, on ne pensera plus aux petites choses. »