Kevin Huerter heureux d’avoir pu croiser Dwyane Wade et Vince Carter

Le jeune sniper d’Atlanta est revenu sur ses rencontres avec les deux superstars, au cours de ses deux premières saisons en NBA. Un coéquipier, Vince Carter, qu’il a côtoyé durant deux ans, et un adversaire, Dwyane Wade, qu’il idolâtrait étant plus jeune, raison pour laquelle il porte le numéro #3, avec Allen Iverson.

« Il faudrait une très longue réponse pour une courte question, » a répondu Kevin Huerter sur le chat organisé par le Bleacher Report lorsqu’on lui a demandé ce que ça faisait de jouer avec Vince Carter. « C’était semblable à D-Wade, surréaliste de pouvoir jouer avec lui. La première rencontre dont je me souviens, j’étais assis dans les vestiaires et il est entré, et il a dit bonjour, comme si c’était un samedi après-midi normal. Alors que pour moi, c’était : mon Dieu, c’est Vince Carter ! Il a vraiment représenté l’ancien, la figure paternelle que les plus jeunes pouvaient interroger ».

Pour ce qui est de Dwyane Wade, Kevin Huerter restera marqué à vie par cette rencontre du 5 mars 2019 face au Heat, lorsque D-Wade a presque dû le rattraper à la fin de la rencontre pour échanger son maillot avec lui.

« C’était surréaliste, » s’est-t-il remémoré. « Quand j’étais plus jeune, il a été l’un des premiers joueurs NBA que j’ai regardé, j’adorais son numéro #3 et la façon dont il jouait. C’est quelqu’un qui a été un grand modèle pour moi. Ça a été extrêmement cool d’avoir la chance de jouer contre lui. C’était un moment que je n’oublierai jamais. Je m’apprêtais à quitter le terrain sans m’y attendre, et dès que je l’ai vu, j’ai su ce qui se passait, mais ce n’était pas comme si je m’y attendais ».