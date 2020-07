Frank Vogel encore dans l’inconnu avec J.R. Smith et Dion Waiters

Remplacer Avery Bradley dans le cinq majeur, suite au forfait de l’arrière pour la reprise à Orlando, c’est la grande interrogation de Frank Vogel pour cette fin de saison, avant les playoffs.

C’est pourquoi les Lakers ont été chercher J.R. Smith, pour s’offrir une solution de plus. Sans oublier Dion Waiters, qui n’a toujours pas joué sous les couleurs californiennes.

Le bémol est là. Les deux arrières n’apportent encore aucune garantie sur le plan physique (J.R. Smith n’a pas joué depuis le 19 novembre 2018, alors que Dion Waiters n’a finalement que 42 minutes depuis avril 2019 dans les jambes). Globalement, le coach ne sait pas encore comment et quand il va les utiliser.

« Ils sont très talentueux, ils peuvent jouer et apporter. Ils peuvent aider », commence Frank Vogel à SB Nation. « Mais on avait déjà une grosse profondeur, même sans Bradley. On a bien sûr LeBron James, qui peut porter la balle, jouer meneur. On a de la polyvalence. Donc je ne sais pas comment ils vont entrer dans la rotation. Je ne sais pas si, certains soirs, les deux vont jouer, ou un seul, ou aucun. »

Est-ce à dire que les deux recrues pourraient n’être utilisées qu’à petites doses ?

« Les réponses viendront avec les semaines de training camp, les matches d’entraînement et la fin de saison régulière. Ils auront des opportunités durant ces huit matches de saison régulière pour montrer ce dont ils sont capables et comment ils peuvent s’intégrer dans ce groupe. »

Frank Vogel peut effectivement profiter des huit rencontres de saison régulière pour roder son équipe. Avec 5.5 victoires d’avance sur les deuxièmes de la conférence Ouest, les Clippers, les Lakers ont un matelas confortable et devraient très vraisemblablement conserver la première place de l’Ouest.

Même si la notion d’avantage du terrain a (pour l’instant) perdu tout son sens à Disney World…