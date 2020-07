Depuis que la NBA et le syndicat des joueurs ont négocié la liste des messages qu’il serait possible de porter sur son maillot à la reprise, les annonces des franchises et des joueurs, à ce propos, tombent progressivement.

À Dallas, c’est le terme « Equality » (égalité) qui a été unanimement plébiscité par l’ensemble de l’équipe, comme le confirme Dwight Powell, qui se remet toujours de sa rupture du tendon d’Achille contractée en début d’année.

« Je pense qu’au travers des discussions que nous avons eu, tant collectivement qu’individuellement, l’égalité est quelque chose de très important, surtout en ce moment, avec ce qu’il se passe. Il y a des problèmes d’injustice ethnique et de racisme dans ce pays. Nous devons être engagés et faire partie de cette lutte pour l’égalité. »

Grâce à cette action, les joueurs de Dallas espèrent participer à un déclic dans les mentalités de ceux qui les regarderont jouer à Orlando, à partir du 31 juillet prochain.

« Nous souhaitons motiver ceux qui nous regardent et qui sont fans à avoir des discussions avec les gens autour d’eux – et avec eux-mêmes – qui choisissent de se battre pour l’égalité en étant contre le racisme. Et de ne pas rester les bras croisés, à laisser les choses se produire ou à participer à des choses pas correctes. J’espère donc que nous pourrons aider à favoriser ce changement et à cohabiter dans ce pays et dans le monde entier. »

Allemand, anglais, espagnol, letton ou encore slovène : le message « Equality » sera inscrit dans différentes langues sur les maillots des Texans. « Pour certains joueurs, mettre ce message dans leur langue maternelle prouve que nous sommes tous concernés par ce qu’il se passe, peu importe d’où l’on vient, notre couleur de peau, notre religion ou quoi que ce soit d’autre », conclut ainsi Dwight Powell.