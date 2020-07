Rui Hachimura peut-il compenser l’absence de Davis Bertans ?

Davis Bertans va beaucoup manquer à Washington sur cette fin de saison et il faudra l’effort de tous pour compenser son absence, notamment sur le tir à 3-points, une menace que le Letton incarnait parfaitement en tournant à 42.4% de réussite derrière l’arc en 8.7 tentatives en moyenne par match.

Rui Hachimura espère être l’un de ceux qui artillera davantage de loin. Fiable à mi-distance, le rookie voit son pourcentage s’affaiblir plus il s’éloigne du cercle, pour en arriver à un triste 27.4% de réussite à 3-points cette saison. L’ailier fort assure pourtant avoir travaillé dur durant la suspension de l’exercice actuel, à Los Angeles puis à Washington en compagnie de Corey Gaines, afin de rectifier le tir.

« J’ai l’impression d’avoir plus confiance en mon tir à 3-points, » a-t-il déclaré. « J’ai l’impression que ça vient de la façon dont je m’entraîne. Les entraîneurs ont fait du bon travail avec moi, sur la technique et tout le reste. Je pense que c’est plus une question de confiance en soi et que ça s’améliore progressivement ».

Toujours est-il que l’ancien pensionnaire de Gonzaga part de très loin alors qu’il n’a inscrit trois paniers extérieurs que dans un seul match depuis le début de saison (face aux Rockets).

Mais l’absence de Davis Bertans lui offrira assurément plus d’opportunités. Pour lui, c’est en tout cas l’occasion pour montrer ses progrès en la matière. Plus il sera bon, plus les Wizards auront de chances de prolonger l’aventure.

« Je suis tellement excité par cette opportunité. Je pense que nous avons une chance de nous qualifier pour les playoffs », a-t-il conclu, même si avec six victoires de retard sur les Nets et le Magic, et seulement huit matchs à jouer pour finir la saison régulière, la mission s’annonce particulièrement compliquée.