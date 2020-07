De la dépression à la délivrance, la première victoire de J.R. Smith

« J’ai connu un état vraiment dépressif pendant longtemps. »

Maintenant qu’il a trouvé la lumière au bout du tunnel en signant chez les Lakers, J.R. Smith peut avouer qu’il en a traversé un depuis la dernière fois qu’il a foulé les parquets NBA, en novembre 2018. Et il n’a pas attendu bien longtemps pour le raconter puisqu’il s’est confié sur cet épisode dès sa première (visio)conférence de presse sous ses nouvelles couleurs. « Ça a duré plusieurs mois : je suis un grand fan de jeux vidéo, je ne pouvais même plus jouer à 2K. Je ne voulais pas jouer, je ne voulais pas m’entraîner, je ne voulais pas jouer à 2K, je ne voulais rien faire qui soit lié au basket. »

« Je suis parti pendant longtemps, et pour quelqu’un qui a fait partie de la NBA pendant toute sa vie d’adulte, quand on te l’enlève, ça produit un choc. Et évidemment tu comprends ce que tu as perdu quand c’est fini » souligne-t-il dans des propos relayés par ESPN qui font écho à l’expérience de son ancien coéquipier Carmelo Anthony. « Donc je veux simplement apprécier le moment, et que ce soit pour l’an prochain, pour jamais, je veux juste profiter de chaque moment. »

Savoir répondre au King

Revenir après tout ça, après un an et demi sans jouer, au sein de la meilleure équipe de la conférence Ouest, est une prouesse qui a été rendue possible par ses liens avec LeBron James. C’est inutile de le nier. Les Lakers veulent retrouver les Finals grâce à leur King, et J.R. Smith en a connues quatre avec lui.

« La première chose, c’est que je sais que Bron peut s’énerver, et il y a des gens qui ne sauront pas comment le gérer » estime-t-il. « Tout ce qui compte c’est la victoire. Mais parfois il ne le fait pas comme il faut et il faut pouvoir faire ce lien avec les autres joueurs, dire ‘écoute mec, il n’y a rien de personnel, ne te laisse pas prendre au jeu de qui a raison ou qui a tort’. »

Comme tout le monde l’a constaté dans The Last Dance, il faut avoir les reins solides pour encaisser l’exigence d’un champion au quotidien. J.R. Smith, malgré sa personnalité et ses frasques, a toujours su apprivoiser le King. « C’est juste un bon équilibre entre lui et moi parce qu’il sait que je peux le défier autant que lui le fait. »

Savoir rentrer des tirs

« Quand tu es avec quelqu’un de ce niveau, ça peut être intimidant pour toutes ces personnes qui ne peuvent pas répondre à l’autorité. Je n’ai jamais eu de problème avec ça. Lui parler, se dire les choses entre coéquipiers, je pense que c’est le plus important. Parce que c’est la seule manière de grandir en tant qu’homme et en tant qu’équipe. »

Une vision des choses et une expérience qui ont titillé l’intérêt des Lakers. Et l’arrière a été bien inspiré de relever la tête pour se remettre sur les bons rails. « C’est clair qu’il a fait du bon boulot pour rester en forme et rester prêt » constate Frank Vogel. « C’est une belle histoire. C’est un gars qui potentiellement était fini pour la NBA alors qu’il était titulaire en finale il y a deux ans, et le fait d’avoir cette persévérance pour garder la forme, se donner une chance, il faut le saluer. »

Ajoutez à ça une capacité à étirer le jeu, y compris dans les moments chauds, et vous avez le candidat idéal pour faire un run vers le titre. « Je l’ai vu travailler, on ne le surnomme pas ‘swish’ pour rien hein ? Il rentre des tirs, des gros tirs » s’enthousiasme Vogel. « Comme je l’ai dit, il est dans une condition physique exceptionnelle, et je pense qu’il va vraiment nous aider. »