LeBron James monte un empire médiatique financé à hauteur de 100 millions de dollars

LeBron James continue de dessiner les contours de son après-carrière avec une grosse annonce réalisée jeudi en compagnie de son partenaire Maverick Carter, la création d’un empire médiatique via la société SpringHill Co., financé à hauteur de 100 millions d’euros et dont le Laker sera président et Maverick Carter directeur général.

Si l’annonce officielle a été faite ce jeudi, via Bloomberg Businessweek, la société a été créée le 11 mars, soit le jour où la NBA a été suspendue suite au test positif de Rudy Gobert au Covid-19. Une information qui confirme, au-delà des tristes faits divers qui rythment l’actualité américaine, la profonde volonté de LeBron James, qui a déjà construit une école élémentaire à Akron, d’avoir un rôle actif au niveau sociétal et économique.

Serena Williams au conseil d’administration

SpringHill Co. regroupe l’agence de marketing de LeBron James, Robot Co. ainsi que les sociétés de divertissement SpringHill Entertainment, en charge notamment de la production de la série « The Wall » et de « Space Jam 2 », et Uninterrupted LLC. La société a également déjà signé un contrat avec Walt Disney et travaille sur un film autour du basket en compagnie d’Adam Sandler à paraître sur Netflix. Dans le conseil d’administration composé de sept membres dont Tom Werner, le président des Red Socks, on trouve notamment Serena Williams.

Sur le compte Instagram de SpringHill Entertainment, SpringHill Co. a été présenté comme « une société de médias avec un programme sans complexe – distributeur de toutes sortes de contenus qui donneront une voix aux créateurs et aux consommateurs qui ont été mis de côté, ignorés ou défavorisés ».

Comme l’a précisé LeBron James, l’idée derrière cet empire médiatique sera d’offrir une voix aux minorités des Etats-Unis, et il se félicite que sa société emploie 64% de personnes en étant issues, et 40% des femmes.

« Quand nous parlons de « storytelling », nous voulons pouvoir toucher le public, toucher beaucoup de foyers où ils auront le sentiment de pouvoir participer à cette histoire. Où ils pourront se dire : « Vous savez quoi ? Je peux comprendre ça. Car c’est très enraciné dans notre éducation » a déclaré LeBron James.