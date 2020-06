J.R. Smith va finir la saison avec les Lakers

Puisque Avery Bradley a décidé de zapper la fin de saison, les Lakers étaient à la recherche d’un remplaçant.

Rapidement, c’est le nom de J.R. Smith qui s’est imposé puisque son agent Rich Paul avait entamé des discussions avec le président de la franchise, Rob Pelinka.

Et d’après le New York Times, qui est confirmé par ESPN, J.R. Smith va bel et bien signer un contrat avec les Lakers pour la fin de saison, d’ici ce mardi minuit. Le 1er juillet étant en effet la date butoir imposée pour les équipes NBA si elles veulent se renforcer pour la reprise fin juillet à Orlando.

L’ancien arrière des Cavaliers, champion en 2016, va donc retrouver LeBron James sous les couleurs de Los Angeles. Reste à savoir dans quel état de forme physique il se trouve car J.R. Smith n’a pas joué une rencontre NBA depuis le 19 novembre 2018.