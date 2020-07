Des joueurs à l’arrêt depuis le 11 mars, condamnés à se maintenir en forme à domicile, puis à travailler individuellement dans leur centre d’entraînement. Toujours aucun cinq-contre-cinq alors que la saison va reprendre dans un peu plus de trois semaines. Et d’ici là, les équipes n’auront que trois matches pour retrouver des automatismes avant les choses sérieuses le 30 juillet.

Pour les coaches, comme pour les joueurs, ce ne sont pas des conditions idéales pour reprendre la compétition et aller chercher le titre. Les entraîneurs ne savent pas vraiment dans quel état ils vont retrouver leurs troupes.

« Je ne vois pas tout ça comme un training camp habituel », note Quin Snyder au Deseret News. « Il y a tellement de variables. On y pense, on ne peut pas fermer les yeux et s’imaginer ce qu’il va se passer. Il faut quasiment avoir un plan car c’est comme un labyrinthe. Comment prendre un virage à gauche ? Si je veux revenir et prendre à droite, à quelle vitesse puis-je le faire pour éviter une impasse ? »

C’est le grand paradoxe : il va falloir planifier, préparer des scénarios tout en sachant qu’avec ces circonstances inédites, il peut se passer énormément de choses et que donc tout peut être bouleversé.

« Le mot qui me vient à l’esprit, c’est l’agilité. Il faudra être agile dans notre capacité à effectuer des ajustements, les faire rapidement. Dès le premier match d’entraînement, on peut découvrir des choses sur notre équipe. Il faut également être attentif à la santé des joueurs. Le mieux c’est donc d’être préparé, être conscient de tout ça. On va s’adapter aux entraînements et aux matches. Cela dépendra du score, de savoir si on est ou non en back-to-back. »

Le Jazz devra faire sans Bojan Bogdanovic, opéré du poignet gauche en mai, et peut-être sans Mike Conley, pour quelques jours fin août (sa femme pourrait accoucher le 27).

« Bien sûr que cela nous impacte », assure le coach en parlant de l’absence de Bogdanovic. « C’est notre deuxième meilleur marqueur, un des meilleurs shooteurs de la ligue, donc dès qu’on perd un joueur de calibre, c’est capital. »