Jacque Vaughn attend un renfort à l’intérieur pour soulager Jarrett Allen

Les Nets sont sans doute l’équipe la plus affaiblie à l’approche de la reprise. DeAndre Jordan touché par le Covid-19 et absent à Orlando, Nic Claxton blessé, il ne reste que Jarrett Allen comme véritable intérieur à Brooklyn.

Ce dernier a donc la pression, mais son coach, Jacque Vaughn, espère bien le soulager un peu.

« Globalement, nous devons avoir le plus de joueurs disponibles à Orlando. Nous avons huit matchs en 14 jours, donc par rapport à ce qu’on va demander à nos athlètes, plus nous avons de joueurs disponibles, mieux c’est », a déclaré l’entraîneur par intérim, qui doit aussi faire sans Wilson Chandler, Kevin Durant et Kyrie Irving. Mais également potentiellement sans Spencer Dinwiddie, également touché par le Covid-19 et incertain…

Actuellement, le coach n’a donc que 12 joueurs « valides » à sa disposition, et l’absence d’intérieurs est un problème. Il explique ainsi avoir discuté avec son GM, Sean Marks, afin de trouver des solutions de remplacement.

« Nous devons absolument y réfléchir », confirme le technicien. « Sean (Marks) et moi avons discuté ce (hier) matin au téléphone et nous avons évoqué ce problème notre taille, pour ne pas trop en demander à Jarrett (Allen). Ce sera certainement un peu un test de stress pour nous. Que ce soit le nombre de minutes que Jarrett Allen jouera comme pivot, ou trouver de la créativité pour son remplaçant, cela change les rotations. »

Parmi les renforts potentiels, il y a Dragan Bender, qui a fait remonter sa côté aux Warriors, Deyonta Davis ou Christ Koumadje, qui a été élu défenseur de l’année en G-League.