Seul pivot disponible aux Nets, Jarrett Allen a la pression

La période des renforts est passée, et Jarrett Allen est désormais le seul pivot disponible dans l’effectif des Nets, le rookie Nic Claxton ayant dû faire une croix sur la fin de saison après son opération à l’épaule tandis que DeAndre Jordan, testé positif à la Covid-19 et asthmatique, a fait le choix de ne pas intégrer la bulle. De quoi mettre la pression sur les frêles épaules du longiligne pivot qui n’a pas intérêt à tomber malade ou à se blesser.

« Il y a une certaine pression, » a-t-il confirmé sur NBA.com. « Je ne veux pas dire que je suis le dernier grand à être encore opérationnel, aussi triste que cela puisse paraître. Mais il y a une certaine pression pour que je reste en bonne santé et que je puisse aider l’équipe à réussir ».

Jarrett Allen a pratiquement débuté tous les matchs avec les Nets cette saison (58 titularisations sur 64 rencontres) avant que Jacque Vaughn ne place DeAndre Jordan dans le cinq majeur, le 8 mars dernier. Une expérience qui aura tourné court suite à la suspension de la NBA, trois jours plus tard.

Toujours plus de responsabilités depuis son entrée en NBA

Alors que Brooklyn doit faire face à de nombreuses défections (en plus de Nic Claxton et DeAndre Jordan, Kyrie Irving et Kevin Durant ne seront pas du déplacement, tout comme Wilson Chandler), Jarrett Allen se dit prêt à répondre présent, assurant qu’il a déjà connu cette situation par le passée, avec notamment de grosses responsabilités qui l’ont amené à progresser et à gagner en expérience, ces deux dernières années.

« Je sais de quoi je suis capable en NBA, » a-t-il ajouté. « DeAndre ne sera pas là, comme nous l’avons appris. Je lui souhaite le meilleur. Je veux qu’il soit en bonne santé et qu’il se rétablisse bien. En ce qui me concerne, j’ai déjà été dans cette position. Lors des playoffs de mon année rookie, j’étais le pivot principal, et l’année dernière quand Ed (Davis) s’est blessé, j’ai aussi dû faire face. Et cette année encore, voilà ce qui arrive. Je dois juste être là et prouver que je suis capable de jouer à nouveau à ce niveau ».