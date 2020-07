Pas de Clippers-Lakers ou de Bucks-Raptors pour les « scrimmages »

Après deux semaines d’entraînements collectifs, les 22 franchises NBA effectueront des « scrimmages » avant d’attaquer la fin de la saison régulière. Trois matches par équipe et la NBA a annoncé qu’il n’y aurait pas de rencontres entre équipes de la même conférence, sauf s’il y a un gros écart au classement entre les deux formations.

Pour mieux comprendre, il suffit de regarder l’hébergement mis en place dans chaque hôtel puisqu’il faut rappeler que les 22 équipes ont été réparties dans trois complexes différents, et en fonction du classement

Au Gran Destino, on trouve les Bucks, les Raptors, les Celtics et le Heat pour la conférence Est, ainsi que les Lakers, les Clippers, les Nuggets et le Jazz pour l’Ouest. Ce qui signifie donc que les Lakers affronteront les Bucks, les Raptors, les Celtics ou le Heat pour leurs trois matches de « présaison ».

Au Grand Floridian, la NBA a choisi de loger les équipes classées des places 5 à 8 dans chaque conférence, et on trouvera donc les Pacers, les Sixers, les Nets et le Magic à l’Est, mais également les Rockets, le Thunder, les Mavericks et les Grizzlies à l’Ouest. Même chose avec aucun « scrimmage » entre des formations de la même conférence.

Enfin, les six équipes invitées pour décrocher une place en playoffs seront au Yacht Club, et il s’agit des Wizards, des Suns, des Kings, des Spurs, des Blazers et des Pelicans. Comme on compte cinq franchises de la même conférence, forcément, il y aura des affiches entre équipes de la conférence Ouest. Mais on imagine donc que les Blazers, 9e, défieront les Wizards, les Suns et les Spurs, les trois équipes avec les plus mauvais bilans.