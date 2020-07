Luka Doncic n’a pas perdu son enthousiasme

Revenu de Slovénie où il avait choisi de rester durant l’arrêt de la saison, Luka Doncic est réapparu à l’entraînement des Mavericks tel qu’on le connaissait.

Le sourire aux lèvres, quelques pas de danse et le revoilà prêt à attaquer cette reprise inédite.

« Ce qui m’a manqué le plus, évidemment, c’est le basket. Et puis évidemment d’autres choses, comme de ne pas pouvoir sortir » raconte-t-il lors du point presse, expliquant qu’il avait fait du football et du tennis. « En Slovénie, tout était fermé pendant des heures. Quand je suis parti, quelques endroits commençaient à rouvrir, mais évidemment pour moi, le plus dur était de ne pas jouer au basket. Mais j’étais vraiment heureux de rentrer chez moi pour voir mes amis, ma famille… »

Ce qu’il ne retrouvera pas, en revanche, c’est le public. « Franchement, je ne sais pas à quoi m’attendre car je n’ai jamais vécu ça. Ça va être le pire… Ça va être bizarre, et je ne sais pas comment je vais le ressentir. Ce sera vraiment étrange sans public, mais je vais simplement conserver ma routine habituelle. »

A-t-il envisagé de ne pas reprendre ? « Non, je n’ai jamais hésité. Je veux toujours jouer. Le basket me manque tellement, et je veux juste jouer. Je ne me suis jamais posé la question. Je veux jouer« .

À Disney World, il sera seul lors de la première phase, mais il pourrait être rejoint par des proches si Dallas passe le premier tour des playoffs. « On va aller là-bas, et je ne vais pas voir mes amis et ma famille pendant longtemps. Sauf si on passe le premier tour, alors ils pourront venir et ce sera très fort en émotions. »