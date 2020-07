Déjà affaibli, le Jazz pourrait perdre temporairement Mike Conley pendant les playoffs

Le Jazz n’aborde pas la deuxième partie de saison dans les meilleures conditions puisque les coéquipiers de Rudy Gobert devront se passer de Bojan Bogdanovic, opéré du poignet en mai. Titulaire, le Croate tournait à 20 points de moyenne !

L’autre souci, c’est que Mike Conley pourrait être contraint de quitter la « bulle » fin août. La raison ? Son épouse est enceinte de leur 3e enfant, et l’accouchement est programmé pour le 27 août. Il n’exclut pas de quitter ses coéquipiers même s’il sera alors contraint de repasser par une phase de quarantaine à son retour. Si évidemment, Utah est encore dans la compétition. A priori oui puisqu’il s’agira de la fin du premier tour des playoffs, et du début des demi-finales de conférence.

« Le fait que je puisse la voir et revenir pour le bébé tant que tout est carré, fait que je suis de plus en plus à l’aise, sachant que je pourrai revenir à un moment donné » explique le meneur du Jazz dans le Deseret News. « C’est difficile comme décision. Je serai dans la bulle, mais si je repars voir mon nouveau-né, il faudra que je sois mis en quarantaine pour mon retour, et je pourrais peut-être manquer un match ou plus suivant notre situation. » Avec un match tous les deux jours en moyenne, Conley pourrait manquer beaucoup plus qu’une ou deux rencontres…

Autre futur papa, Joe Ingles. Certes, son épouse doit accoucher en novembre mais l’Australien ne voulait pas la laisser seule avec leurs jumeaux, dont le garçon souffre d’autisme mais aussi d’un système immunitaire déficient. Le fils de l’ailier du Jazz fait partie des personnes à risque, et c’est pour cette raison que l’Australien ne souhaitait pas reprendre les entraînements individuels à Salt Lake City. Après en avoir discuté avec sa femme, il sera à Orlando, mais il prévient qu’il aura la tête ailleurs… Fin juillet, il ne sera pas là pour souffler les cinq bougies de ses jumeaux : « Pendant quelques jours, je ne serai pas de bonne humeur parce que c’est l’anniversaire des enfants pendant mon absence et quelques autres choses me manqueront« .