Steve Clifford veut profiter de la singularité de la situation pour faire un coup avec le Magic

La reprise de la NBA approche à grands pas et, dans une semaine, les premières franchises feront leur arrivée dans la « bulle » d’Orlando pour se préparer à reprendre, le 30 juillet prochain. Un contexte inédit car toutes les équipes seront concentrées en un lieu et la fin de saison ressemblera, ainsi, à une sorte de tournoi international.

L’occasion rêvée pour les formations les moins bien classées de tirer leur épingle du jeu et de partir sur le même pied d’égalité (ou presque) que les mieux classées. Le Magic fait partie des concernés et, selon Steve Clifford, il s’agit même d’une « possibilité unique » pour lui, comme confié lors d’une conférence-vidéo.

« Ça fait quoi, dix ou onze semaines que nous n’avons pas joué ? En gros, tout le monde a eu une intersaison. […] Je pense que c’est une situation unique et je pense que c’est la façon dont vous devez voir la chose. […] Je pense que la chose qui va être intéressante, c’est que nous allons revenir avec huit matchs à jouer. Pour notre équipe, ce seront les huit plus importants que nous jouerons. Pour certaines des autres équipes, ces huit matchs seront comme une présaison prolongée parce qu’elles savent qu’elles seront en playoffs et qu’il n’y a pas de match domicile/extérieur. »

Tirer profit de l’inconnu de la situation

Pour récupérer la 7e place à l’Est espérée par Evan Fournier et franchir un tour en playoffs, le technicien de 58 ans entend bien évidemment se reposer sur la qualité de ses joueurs et de son collectif. Mais il compte également exploiter le plein potentiel de l’inconnu et des zones d’ombre entourant la reprise de la campagne 2019-20.

« Tout le monde fait la même chose, personne n’a prévu cela. Personne ne sait avec certitude qu’il existe une façon de faire qui fonctionne. […] Donc je pense que ça rend le tout intéressant, ça va être un défi passionnant. C’est différent de tout ce que nous avons pu connaître. […] Pour nous tous, il y a davantage d’inconnu que n’importe quel épisode NBA dont je puisse me souvenir. […] En l’état, le terrain de jeu est beaucoup plus équitable et, aujourd’hui, avec huit matchs à jouer, vous ne pouvez pas dire avec certitude qu’une équipe joue mieux qu’une autre. Donc, pour une équipe comme la nôtre, c’est une magnifique opportunité. »

Lors de cet entretien, Steve Clifford en a également profité pour aborder la question des injustices sociales, qui ont beaucoup fait parler durant l’interruption de l’exercice. Il s’est ainsi beaucoup impliqué à ce propos et souhaite dès à présent qu’un maximum de monde prenne conscience de ce qu’il se passe, pour ne plus être spectateur.

« Vous devez savoir où vous en êtes en tant que personne et, selon moi, ce n’est pas le moment d’être neutre. Soit vous allez participer à un changement positif où vous allez être dynamique, impliqué, travailler dessus et passer une partie de votre journée dessus, soit vous n’allez pas le faire. Comme beaucoup de gens, il y a des choses qui m’ont dérangé par le passé mais je n’ai jamais fait grand chose pour l’améliorer. Désormais, je suis déterminé à prendre part à ce changement positif. »