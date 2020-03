Se préparer en étant dans l’inconnu, le paramètre plus difficile à gérer pour Steve Clifford

Comme tout le monde, Steve Clifford prend son mal en patience, conscient que celui-ci est « plus important que le basket », en pleine pandémie. En attendant la fin du confinement et la reprise de la NBA, le coach d’Orlando essaie de mettre son temps à profit. En prenant soin de sa santé (il avait dû réemment quitter un match pour cause de déshydratation) mais aussi en ne s’éloignant jamais trop loin du basket.

« Je fais de la vidéo tous les jours, et je sais que notre staff le fait aussi, » a-t-il confié à The Athletic. « Vous pouvez faire de la vidéo à un rythme plus tranquille quand vous n’avez pas de match à venir le lendemain, et il y a certainement des choses à en tirer. Cela fera partie de notre travail. Ensuite, on va commencer à planifier le moment où, on l’espère, on va pouvoir se retrouver ».

Pour le stratège du Magic, enchaîner les matchs derrière son écran est loin d’être inutile, même si la NBA est à l’arrêt complet depuis dix jours maintenant.

« Je pense que c’est tout à fait applicable, » poursuit-il en se projetant déjà sur un éventuel retour à la normale. « Ce que vous pouvez faire, c’est apporter de petits ajustements, comme vous le faites d’une saison à l’autre dans n’importe quel aspect du jeu. Il y a toujours de petites choses qui peuvent aider une équipe à mieux jouer, et la seule façon d’avoir une image plus claire dans votre propre esprit, c’est de regarder des matchs ».

Pas de rassemblement, plus de salle d’entraînement… et pas de date de retour !

Reste à essayer d’anticiper le plus compliqué : garder son groupe en bonne condition malgré l’interdiction de rassemblement collectif et la fermeture des infrastructures de toutes les franchises de la ligue. À ces deux paramètres qui compliquent la donne, Steve Clifford ajoute l’importance de ne pas savoir quand la NBA va reprendre, une grande première qui ne facilite pas les choses pour la condition physique.

« Ce sera tout le défi, » a-t-il ajouté. « C’est difficile pour les joueurs, comme pour les entraîneurs simplement parce qu’il n’y a pas de date, on ne sait pas quand on va recommencer. On ne sait pas quel sera le calendrier. C’est donc différent pour chacun d’entre nous. On est tous habitués à vivre, tout comme vous, avec un calendrier fixe. Les entraînements facultatifs commencent généralement en septembre, et le camp d’entraînement commence fin septembre. Ensuite, vous avez un calendrier de matchs de pré-saison, et vous savez quand aura lieu votre premier match de saison régulière. Dans ce cas, pour les entraîneurs, il est donc beaucoup plus facile de planifier et d’établir des priorités. Il en va de même pour les joueurs. Surtout les joueurs vétérans, ils arrivent à un point où ils savent comment leur corps va réagir au mieux et comment aller au bon rythme pour se préparer ».

L’objectif pour les joueurs est pour l’heure d’analyser des petits points à améliorer et de bosser dessus en attendant un retour à la normal. Enfin, pour essayer de couper un peu du basket, coach Cliff’ assure qu’il va se remettre à la lecture, même si le basket et le management ne seront, là encore, jamais loin de son esprit.

« J’ai pris un livre dont quelqu’un m’a parlé et qui s’appelle « Organize Tomorrow Today ». Je l’ai commencé un peu hier, et ce sera le premier que je lirai durant cette période ».