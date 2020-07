Kelly Oubre Jr. pose sa patte sur la Converse All Star Pro BB

Ce jeudi, Converse sort sa « Soul Collection » inspirée par Kelly Oubre Jr., visage de la marque en NBA et grand fan de mode.

Une gamme qui comprend les All Star Pro BB en version haute et basse, avec pour la première un coloris représentant bien l’ailier des Suns : un tie and dye violet psychédélique. Pour la deuxième, histoire de contrebalancer avec la paire en feu de l’automne dernier, celle-ci est couverte en partie d’eau.

La version low, qui coûte 130 dollars et a autant de chance d’être portée à la ville que sur les playgrounds tant elle est légère, s’inscrit dans la lignée des coloris estivaux dévoilés par la marque il y a quelques semaines. La high, qui coûte elle 140 dollars, a par contre de quoi faire son effet sur les parquets pour la reprise.

