Les Sixers n’emmènent pas Zhaire Smith à Disney World

Ce n’est pas une grosse perte pour les Sixers car il n’a disputé que 13 rencontres en NBA depuis deux saisons, mais Zhaire Smith ne rejoindra pas la « bulle » d’Orlando avec Philadelphie, nous informe Sports Illustrated.

Il n’est pas touché par le Covid-19 ou n’a pas refusé de jouer, mais est simplement blessé au genou gauche. Il a ressenti une douleur la semaine passée et fait donc l’impasse sur la reprise dans quatre semaines.

Handicapé par son pied et une réaction allergique, Zhaire Smith avait joué six petits matches lors de sa première saison. Cette année, avec sept matches, il n’a guère plus été utilisé, mais l’arrière a affiché des progrès en G-League avec 13.5 points de moyenne chez les Blue Coats, et notamment 38 % de réussite à 3-pts.