En attendant son heure, Zhaire Smith bosse son jeu en G-League

Aperçu avec l’équipe première en fin de saison dernière, Zhaire Smith est de retour à l’échelon inférieur depuis la reprise. Brett Brown attendait de lui qu’il développe son jeu, et l’arrière dont la première saison a été perturbée par une fracture du pied et une allergie sévère tâche donc de noircir toutes les cases de sa ligne de stats.

Avec un penchant pour le tir à 3-points, un secteur dans lequel Philly souffre (23e de la ligue au nombre de 3-points inscrits par match, 18e au pourcentage de réussite). « J’essaie de viser davantage de positions à 3-points maintenant, pas seulement d’aller dunker. Je deviens fainéant, donnez-moi des tirs à 3 points ! », s’est-il exclamé.

Alors qu’il avait débuté la saison à 4/18 dans l’exercice, Zhaire Smith a nettement rectifié le tir puisqu’il tourne désormais à 36.6% de réussite derrière l’arc après 18 matchs de G-League. Dans l’attente d’avoir une nouvelle chance de s’exprimer en NBA, l’arrière de 20 ans continue de progresser, lui qui estime avoir déjà beaucoup avancé depuis le début de saison, abordée comme sa vraie saison rookie après tous ses problèmes passés.

« J’ai l’impression de m’être beaucoup amélioré. Si je regarde par rapport à mon année freshman à l’université, j’ai l’impression d’avoir fait un grand bond en avant. Je me sens progresser au tir, dans le maniement du ballon et juste dans le fait d’être en confiance ».

Progresser pour avoir une chance aux Sixers… ou ailleurs ?

Le joueur a aussi changé sa mécanique de tir depuis la fin de saison dernière, en décalant davantage le ballon sur sa droite au moment d’armer et a assorti sa gestuelle d’une palette de feintes pour être plus à l’aise.

« Je trouve que Zhaire tire très bien depuis la ligne à 3-points, » a souligné son coach des Blue Coats, Connor Johnson. « Avant, je trouvais qu’il prenait des tirs compliqués, sans rythme. Maintenant, il ne prend plus ses « catch-and-shoot » au petit bonheur la chance. Il reçoit le ballon, le garde une seconde, fait un jab-step ou quelque chose du genre. Mais le plus important, c’est qu’il met ses tirs. Il a l’air en forme et confiant. À nous de trouver des moyens de lui offrir plus de situations plus faciles, en rythme. Même si au bout du compte, il score à un haut pourcentage, c’est qui est appréciable ».

Encore sous contrat garanti jusqu’en 2021, Zhaire Smith doit continuer à travailler en attendant son heure, à Philly, ou ailleurs. Car pour l’instant, il est surtout mentionné dans des rumeurs d’échange…

Sa récente sortie à 19 points (4/6 à 3 points) face au Grand Rapids Drive