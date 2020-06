Ja Morant s’excuse après un message insultant contre la police sur les réseaux sociaux

Alors que la NBA et le syndicat des joueurs discutent de la possibilité d’inscrire des slogans sur les maillots pour la reprise, Ja Morant a eu la bonne idée de partager sur les réseaux sociaux une photo de lui avec marqué « FUCK » sur son dos, juste au-dessus de son numéro 12, qui est aussi celui de la brigade des stupéfiants au États-Unis. Plus généralement, « FUCK 12 » est un slogan largement repris pour insulter la police.

Une petite blague qui n’a pas duré bien longtemps puisque le meneur a vite effacé le post et s’est excusé dans la foulée pour avoir « partagé quelque chose qui ne représentait pas vraiment ce (qu’il) voulait dire. »

« Je voulais mettre l’accent sur les mauvais policiers, qui s’en sortent malgré les meurtres de jeunes hommes et jeunes femmes noires non armés, ceux qui continuent à harceler les manifestants pacifiques du mouvement Black Lives Matter » précise-t-il. « Je sais qu’il y a de bons policiers, j’en connais quelques-uns, il y en a qui font partie de ma famille. Je suis reconnaissant envers ceux qui m’ont protégé à Murray State, ceux qui le font à Memphis. On a besoin de bons policiers pour s’assurer que d’autres n’abusent pas de leur pouvoir. »

« Trop de vies noires prises par la police et qui n’auraient pas dû l’être. On peut me voir uniquement comme un joueur de basket, je pourrais perdre certains fans en m’exprimant, mais je ne resterai pas silencieux. Les vies des noirs comptent (Black Lives Matter) !! Où est la justice pour Breonna Taylor ?? Et toutes les autres victimes innocentes de policiers aux mains sales ? »