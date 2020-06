Maillots NBA : les noms des joueurs remplacés par des messages et des slogans ?

Le LA Times et The Athletic révèlent que le syndicat des joueurs discute actuellement avec la NBA et Nike pour que le nom des joueurs, floqué à l’arrière des maillots, soit remplacé par un message lié au mouvement social contre les violences policières et pour la justice sociale. C’est déjà le cas dans le football européen puisque des équipes anglaises ont porté le slogan ‘Black Lives Matter ».

Pour l’instant, pas plus de détails sur les messages qui seraient autorisés, mais il faut se souvenir de la pétition lancée par une joueuse WNBA. Angel McCoughtry, des Aces de Las Vegas, aimerait que la WNBA « autorise les joueuses à mettre les nom et prénom des êtres humains qui ont été blessés ou tués dans des incidents impliquant une brutalité policière. L’idée est également de créer une relation entre l’athlète et la famille de la personne concernée. »

Peut-être que la NBA autorisera des joueurs à porter le nom d’une personne victime de violences policières comme George Floyd, Eric Gardner, Michael Brown ou Ahmaud Arbery et Breonna Taylor.