La reprise de la saison NBA à Orlando a déjà fait couler beaucoup d’encre alors même que la Floride est un des Etats les plus touchés par l’épidémie du Covid-19. La démarche économique l’a emporté, mais la démarche sociale et ethnique doit elle aussi rester au centre de ce tournoi final.

C’est la volonté de la Ligue et du syndicat des joueurs qui prévoient, selon ESPN, de peindre le slogan « Black Lives Matter » sur le parquet des trois salles qui seront utilisées pour cette fin de saison en « bulle ».

De la même manière, la WNBA et ses joueuses comptent bien faire passer plusieurs messages lors de la reprise de leur propre saison, du côté de Bradenton (également en Floride), sur le campus de l’IMG Academy. Une idée serait ainsi de porter des maillots d’échauffement avec l’inscription « Say Her Name » pour ne pas oublier les victimes féminines de la brutalité policière (dont Breonna Taylor notamment).

Certains joueurs tels que DeMar DeRozan ou encore Fred VanVleet ont évoqué la possibilité de sécher la fin de saison pour manifester leur profond désaccord avec les injustices ethniques récurrentes du système judiciaire américain et les violences policières. Mais, la majorité des joueurs a finalement donné son accord pour reprendre.

Comme en 2014 après la mort d’Eric Garner à New York, les joueurs NBA sont au premier plan du combat pour l’égalité ethnique. La ligue devrait aussi autoriser ses joueurs à porter des messages particuliers en lieu et place de leur nom sur leur maillot.