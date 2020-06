Les Raptors sont déjà dans leur « bulle »

Parce qu’ils doivent respecter une quarantaine de 14 jours en arrivant sur le sol des Etats-Unis, les Raptors ont pris leurs quartiers en Floride depuis une semaine. Dans une semaine, ils seront ainsi prêts pour rejoindre Disney World, à environ 200 kilomètre du campus de l’université de Florida Gulf Coast.

Une sorte de répétition générale pour les champions NBA qui sont hébergés sans leurs familles et leurs proches.

« Je me sens vraiment en sécurité ici. On a une super organisation et je me sens bien » rapporte Nick Nurse à ESPN. « J’ai l’impression que chaque jour, on va se rendre à un camp de basket. Je pense évidemment qu’on a tous le virus en tête. Personnellement, je ne fais rien. Je reste dans mon hôtel. Dès que je sors, je mets un masque. Je reste éloigné des gens. Je vais à la salle, puis je reviens, et je n’ai même pas envie de m’arrêter ailleurs. »

Sur place, les joueurs prennent le petit déjeuner et le déjeuner dans une salle commune, avec deux joueurs par table. Les dîners sont servis dans les chambres. Pour les séances individuelles, une navette vient prendre les joueurs et les coaches pour les amener à la salle.

« Je n’ai pas le sentiment que ce soit un fardeau ou accablant »

« Je n’ai pas ressenti de mécontentement ou quoi que ce soit d’autre sur le fait d’être obligé d’être là » poursuit le coach. « En général, les gars sont bien, et je pense que la plupart d’entre eux sont concernés par leur carrière, et de revenir à leur niveau, ou même de s’améliorer. De ce que je vois, je trouve que le facteur sécurité est élevé. »

Nick Nurse a aussi la chance de profiter d’un effectif qui se connaît bien, avec des joueurs très expérimentés, et c’est plus facile pour gérer une situation exceptionnelle.

« Il existe une authentique entente avec ces gars. Ils aiment jouer de manière générale. Ils aiment jouer ensemble… Leur passion du jeu… À beaucoup de nos joueurs, je donnerais une note élevée dans ces domaines. »

En tout cas, ces premiers jours sont passés très vite. « On est là depuis quoi, cinq jours ? C’est passé très vite. Les jours ont défilé. Donc je n’ai pas le sentiment que ce soit un fardeau ou accablant. Ça donne juste l’impression qu’on redémarre tous pour être prêts. »

Finalement, les Raptors auront déjà deux semaines d’expérience d’une « bulle » et ça peut être un avantage par rapport aux autres équipes.