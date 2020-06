Les Raptors ont posé leurs valises en Floride

À l’exception du Heat et du Magic évidemment, les Raptors sont les premiers à rejoindre la Floride. Les coéquipiers de Kyle Lowry n’ont pas encore rejoint Disney World et la « bulle » mise en place par la NBA puisqu’ils ont pris leurs quartiers à Fort Myers, sur le campus de l’université de Florida Gulf Coast.

C’est à deux heures et demie en voiture de Disney World, et les Raptors vont y rester jusqu’au 7 juillet. Selon le Toronto Sun, la délégation comprend 35 personnes, dont les 17 joueurs de l’effectif, et si la franchise a décidé de quitter le Canada dès maintenant, c’est parce que le règlement sanitaire les contraint à observer une quarantaine de deux semaines sur le sol américain.

« Conformément aux protocoles de sécurité des équipes et de la NBA, il n’y aura pas d’entraînement en groupe pendant cette phase de retour au jeu, et des protocoles stricts ont été mis en place pour garantir que ce retour se déroule de manière sûre, contrôlée et saine » écrivent les Raptors dans un communiqué.

Jusqu’au 30 juin, seuls quatre joueurs et dix entraîneurs peuvent se retrouver ensemble dans la même salle.

Ensuite, du 1er au 7 juillet, le nombre de joueurs passera à huit, et ce n’est qu’à Orlando que les véritables entraînements collectifs pourront débuter.