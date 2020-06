Chris Paul souhaite également encourager les jeunes générations à aller voter

Comme son ami LeBron James qui a lancé l’association « More Than A Vote », Chris Paul est très investi sur cette question. Depuis 2018, il est effectivement co-président de « When We All Vote ».

Aux côtés de Michelle Obama, Janelle Monae, Tom Hanks, Lin-Manuel Miranda, Faith Hill ou encore Tim McGraw, il veut en effet inciter un maximum de personnes à s’inscrire sur les listes électorales pour aller voter.

« Lorsque nous nous réunissons, que nous élaborons des stratégies et que nous votons, nous avons la possibilité de changer les choses », expliquait ce week-end le meneur de 35 ans en marge du Roots Picnic, un festival de musique. « Nous pouvons rendre nos communautés plus fortes et, plus globalement, nous pouvons rendre notre pays plus fort. Mais il faut le faire ensemble. »

La prochaine élection présidentielle ayant lieu en novembre aux États-Unis, Chris Paul prend sa mission à cœur.

Que ce soit sur ou en dehors des parquets, ce rôle de mentor lui va bien et le joueur du Thunder aimerait désormais que les noirs américains se déplacent en nombre aux urnes. Contrairement aux dernières présidentielles…

« Seulement 40% des personnes noires, âgées de 18 à 24 ans, ont voté en 2016. Ce n’est pas terrible mais nous pouvons changer cela. Les personnes noires d’Amérique ont dû se battre pendant des siècles pour l’égalité des droits et de la justice, devant la loi. […] Voter pour des dirigeants, à chaque niveau du gouvernement, c’est une étape fondamentale pour s’assurer que le système judiciaire reflète les valeurs des communautés qu’ils servent. »